Завершился первый тайм в матчах Лиги чемпионов

22:35, 26 ноября 2008
Спорт
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Шахтер ведет в счете

Завершился первый тайм в сегодняшних матчах пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА:

Группа А

Бордо - Челси 0:0

Клуж - Рома 1:2 (Коне 30 - Бриги 11, Тотти 23)

Группа B

Анортосис - Вердер 0:0

Интер - Панатинаикос 0:0

Группа C

Шахтер - Базель 1:0 (Жадсон 32)

Спортинг - Барселона 0:2 (Анри 14, Пике 17)

Группа D

Атлетико - ПСВ 2:0 (Симао 14, Родригес 28)

Ливерпуль - Марсель 1:0 (Джеррард 23)

 

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