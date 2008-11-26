Завершился первый тайм в матчах Лиги чемпионов

Шахтер ведет в счете

Завершился первый тайм в сегодняшних матчах пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА: Группа А Бордо - Челси 0:0 Клуж - Рома 1:2 (Коне 30 - Бриги 11, Тотти 23) Группа B Анортосис - Вердер 0:0 Интер - Панатинаикос 0:0 Группа C Шахтер - Базель 1:0 (Жадсон 32) Спортинг - Барселона 0:2 (Анри 14, Пике 17) Группа D Атлетико - ПСВ 2:0 (Симао 14, Родригес 28) Ливерпуль - Марсель 1:0 (Джеррард 23)

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