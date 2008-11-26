Завершился первый тайм в матчах Лиги чемпионов
22:35, 26 ноября 2008Спорт
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Шахтер ведет в счете
Завершился первый тайм в сегодняшних матчах пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА:
Группа АБордо - Челси 0:0
Клуж - Рома 1:2 (Коне 30 - Бриги 11, Тотти 23)
Группа B
Анортосис - Вердер 0:0
Интер - Панатинаикос 0:0
Группа C
Шахтер - Базель 1:0 (Жадсон 32)
Спортинг - Барселона 0:2 (Анри 14, Пике 17)
Группа D
Атлетико - ПСВ 2:0 (Симао 14, Родригес 28)
Ливерпуль - Марсель 1:0 (Джеррард 23)
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