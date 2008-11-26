Шахтер против Базеля сыграет без премиальных - Ахметов

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов не обещал игрокам команды никаких премиальных за победу в сегодняшнем матче Лиги чемпионов над швейцарским «Базелем». Об этом господин Ахметов заявил вчера журналистам во время открытой тренировки клуба, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер»

«Мои футболисты, когда им говорят о премиях - играют плохо. И наоборот, когда разговор о дополнительном поощрении не заходит, они выступают очень хорошо… Для них самая большая премия - оправдать доверие болельщиков и показать, что «Шахтер» может играть лучше, чем это было в первом круге украинского чемпионата». – сказал Ринат Ахметов.

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