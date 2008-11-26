Сёмин выразил свои эмоции несколькими словами

Как сообщал УНИАН, вчера в поединке 5-го круга группового турнира Лиги чемпионов киевское «Динамо» уступило в Лондоне местному «Арсеналу» со счетом 1:0

Наставник «Динамо» Юрий Семин, потерявший из-за красной карточки Александра Алиева, все равно нашел добрые слова в адрес команды, хотя и посетовал на недостаток опыта.

“Полагаю, могу все выразить несколькими словами: у нас нет опыта. К концу мы начали уставать. Было несколько эпизодов, из которых мы не смогли выжать максимум. Игра была более-менее равна, и наши футболисты действовали хорошо, но в конце концов учитывается только результат. В случае поражения принято винить тренера. Самое главное - "Арсенал" победил, результат зафиксирован, и его не изменить. Соперник забил на один мяч больше и победил. Игроки были готовы к этому матчу, хорошо выполняли свои задачи и придерживались выбранной стратегии. Большего я от них требовать не могу”, цитирует Семина официальный сайт УЕФА.