Мирча Луческу: Шахтер будет играть низом и быстро...

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча ЛУЧЕСКУ уверен, что его команда сможет выиграть у швейцарского «Базеля» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 26 ноября, если будет действовать «низом и быстро».

Об этом он сказал на предматчевой пресс-конференции в Донецке.

«Базель» - мощная профессиональная команда, восемь игроков ростом выше 185 см… Разумеется, такой команде, которая базируется на атлетической подготовке, будет сложнее, если мы будем играть низом, быстро», - сказал М. ЛУЧЕСКУ. При этом он подчеркнул, что «самое важное - не делать фолов, не приводить в свою штрафную площадь высокорослых соперников».

Говоря о готовности к матчу конкретных игроков, наставник «Шахтера» отметил, что полузащитники ФЕРНАНДИНЬО и СРНА «восстановились, вчера они тренировались в общей группе». «К сожалению, на вечерней тренировке травмировался защитник ЧИГРИНСКИЙ», - указал М.ЛУЧЕСКУ, подчеркнув, что «это очень большая потеря, в особенности в игре на «втором этаже».

«Есть два игрока, которые могут заменить его на этой позиции – ЕЗЕРСКИЙ и ИЩЕНКО. Или придется вернуть в эту зону кого-то из полузащитников – ЛЕВАНДОВСКИ или ХЮБШМАНА», - отметил тренер «горняков».

Отвечая на вопрос, кто составит пару нападающих «Шахтера», М.ЛУЧЕСКУ заметил, что «эту проблему мы решим, но обсуждать ее здесь не хотелось бы». «Возможно, будем играть в два нападающих, возможно, в одного. И будем делать ставку на игроков, которые будут подключаться к завершающей фазе атаки из глубины», - не стал раскрывать всех секретов М.ЛУЧЕСКУ.

Он также похвалил директора стадиона «Олимпийский» за то, что «поле для этого времени года подготовлено очень хорошее». «Последнее время мы находим общий язык с директором стадиона, он понял наши требования и претензий к состоянию газона у нас нет. Сложно было прийти к общему знаменателю, но сейчас все в порядке», - признал М.ЛУЧЕСКУ.

«Завтра нам придется биться за место в Кубке УЕФА…Поэтому настрой у команды соответствующий. Надеюсь, наши игроки покажут, что они в этой игре заслуживают победу», - заключил главный тренер «Шахтера».