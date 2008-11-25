Арсенал выиграл у Динамо

Завершился матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА в группе G:

Арсенал - Динамо 1:0 (Бендтнер 87)

В равной, заметно нерешительной в завершающие моменты, игре победу определил один мяч. Со стандарта в центре поля Сеск Фабрегас дал длинный пас-навес на набегающего из глубины Никласа Бендтнера. Тот прошел половину поля, перед самыми воротами принял левее и пробил в ближний угол за миг до броска защитника в ноги.

Во втором матче этой группы победил Порту:

Фенербахче - Порту 1:2 (Казим-Ричардс 63 - Лопес 19, 28)

Теперь у Арсенала - 11 очков, у Порту - 9, у Динамо - 5, у Фенербахче - 2 очка.