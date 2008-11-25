Европейские букмекеры не дают шансов Динамо

Европейские букмекеры пророчат победу лондонскому “Арсеналу” в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против “Динамо” Киев, сообщает Террикон. Победа над третьей командой группы гарантирует лондонцам выход в плей-офф Лиги чемпионов. В среднем коэффициент на такой исход - 1.35. Вторая ничья между этими командами (в Украине было 1:1) оценивается с вероятностью - 4.25, а вторая кряду выездная победа киевлян в Лиге чемпионов - 8.50.

В другом матче группы G в Стамбуле фаворитом считается "Фенербахче". Только победа над "Порту" оставляет туркам призрачный шанс на плей-офф и оценивается с вероятностью 2.25. Без своего лидера Лучо Гонсалеса "Порту" будет тяжело выиграть - 2.90, а если вы верите в ничью, то можете сделать ставку с коэффициентом - 3.30.