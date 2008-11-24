Где пройдет чемпионат мира по футболу – 2018?

Страна-хозяйка чемпионата мира по футболу 2018 года будет определена Международной федерацией футбола (ФИФА) в декабре 2010 года, сообщает AFP со ссылкой на генсекретаря ФИФА Джерома Фальке.

Объявленными кандидатами на проведение мирового первенства, которое должно достаться Европе, являются Англия, а также Бельгия и Нидерланды, подавшие совместную заявку.

Как сообщает РИА “Новости”, над тем, чтобы также побороться за проведение чемпионата мира, размышляют Испания и Россия.