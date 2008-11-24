Тимощук подрался с московским ОМОНом (фото)

В заключительном туре чемпионата России питерский «Зенит», цвета которого защищает украинец Анатолий Тимощук, сумел в Москве обыграть принципиального соперника - со счетом 3:1 был повержен «Спартак». Благодаря этой победе питерцы, устроившиеся на пятом месте турнирной таблицы Премьер-лиги, гарантировали себе участие в следующем еврокубковом сезоне. Правда, бочка меда для «Зенита» не обошлась без традиционной ложки дегтя - виной всему досадный эпизод, который случился после завершения игры. В центре скандала оказался капитан «зенитчиков» - Анатолий Тимощук.

После матча Тимощук отправился к гостевому сектору, чтобы поблагодарить за поддержку фанатов «Зенита», которые не поленились прибыть в Москву на игру любимой команды. По предварительным оценкам, болельщиков «Зенита» насчитывалось около 7 тысяч, так что поддержку для команды Тимощука они обеспечили действительно фантастическую. В знак признательности Анатолий хотел было запустить в сектор родных болельщиков свою футболку, но тут на него набросились сотрудники ОМОНа, которые оттащили украинца от трибун и попытались скрутить ему руку. На помощь украинскому легионеру поспешили партнеры по команде и сами фанаты «Зенита», которые стали швырять в милиционеров, прессующих Тимоху, вырванные сиденья. В результате Анатолия из «объятий» милиции высвободили, а вот правоохранители отыгрались на фанатах, задержав около 170 человек.

Вполне возможно, что столь «памятный» матч может стать последним в чемпионате России для Тимощука - упрямая молва уже давно твердит, что со следующего сезона футболист отправится защищать цвета одного из европейских грандов.

КП в Украине