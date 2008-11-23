Леннокс Льюис готов вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу Леннокс ЛЬЮИС заявил, что готов вернуться на ринг, если ему предложат 100 миллионов долларов, сообщает Reuters.

43-летний британец, завершивший карьеру в 2003 году, также отметил, что ему нужно шесть месяцев, чтобы набрать хорошую форму.

"Если кто-то захочет предложить мне серьезные деньги, скажем, 100 миллионов долларов, то я готов боксировать снова. Я не должен делать этого, ведь мне не нужны деньги. Но во мне нуждается бокс. Сейчас бои в тяжелом весе такие скучные. Ушли все личности. Я хотел бы спасти свой спорт. Боксеры возвращаются обычно по двум причинам. Им нужны либо деньги, или они просто соскучились по славе, по толпе. Но мне не нужно ни того, ни другого. Я счастлив и без этого. Но я нужен спорту, я люблю бокс. И мне больно видеть, в каком состоянии он находится сейчас", - сказал Л.ЛЬЮИС.