Челси, Ливерпуль и МЮ потеряли очки

В субботу, 22 ноября, в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги состоялось семь поединков. Самым популярным счётом стала нулевая ничья, случившаяся сразу в трёх встречах, сообщает Евро-футбол. Удивительно, что лидеры турнира - "МЮ", "Челси" и "Ливерпуль" потеряли очки, сыграв в нулевую ничью со своими соперниками, а лондонский "Арсенал" и вовсе был разгромлен на поле "Манчестер Сити". Все четыре английских гранда не забили ни одного гола...

Отметим неожиданную победу "Болтона" на "Риверсайд Стэдиум", боевую ничью "Портсмута" и "Халла", а также минимальную победу "Сток Сити" в поединке против "ВБА".

Англия. Премьер-лига

14 тур

Челси - Ньюкасл 0:0

Ливерпуль - Фулхэм 0:0

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0

Манчестер Сити - Арсенал 3:0 (Айрленд 45, Робиньо 56, Старридж 90 пен.)

Мидлсбро - Болтон 1:3 (Погатец 77 - Давис 8, Тэйлор 10, Элмандер 78)

Сток Сити - Вест Бромвич 1:0 (Сидибе 84)

Портсмут - Халл Сити 2:2 (Крауч 20, Джонсон, 63 - Турнер 54, Памарот 87 авт.)