Результаты 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер и Металлист - в выигрыше

Завершились сегодняшние три матча 16-го тура Чемпионата Украины по футболу Шахтер - ФК Львов 2:0 (Гай 52, Адриано 60) Металлист - Заря 2:1 (Ганцарчик 8, Фомин 42 - Цимакуридзе 52 пен.) Металлург З - Кривбасс 0:0 Матчи Арсенал - Черноморец, Карпаты - Металлург Д, Ворскла - ФК Харьков, Днепр - Таврия состоятся 23 ноября, а Ильичевец - Динамо 5 декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter