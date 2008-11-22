Результаты 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

06:56, 22 ноября 2008
Спорт
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Шахтер и Металлист - в выигрыше

Завершились сегодняшние три матча 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер - ФК Львов 2:0 (Гай 52, Адриано 60)

Металлист - Заря 2:1 (Ганцарчик 8, Фомин 42 - Цимакуридзе 52 пен.)

Металлург З - Кривбасс 0:0

Матчи Арсенал - Черноморец, Карпаты - Металлург Д, Ворскла - ФК Харьков, Днепр - Таврия состоятся 23 ноября, а Ильичевец - Динамо 5 декабря. 

 

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