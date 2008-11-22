На память о старом стадионе "Динамо" болельщикам раздадут его кресла

На память о старом стадионе московского "Динамо" в Петровском парке, на котором в субботу, 22 ноября, будет сыгран последний перед тотальной реконструкцией арены футбольный матч, всем желающим болельщикам бесплатно раздадут стадионные кресла. Об этом сообщается в обращении клуба болельщиков "Динамо" к поклонникам команды, опубликованном на официальном сайте столичного клуба.

"Для болельщиков-коллекционеров в следующую после игры неделю с 24 по 28 ноября в офисе "Клуба Болельщиков" ежедневно всем желающим бесплатно на память будут раздаваться кресла с трибун стадиона", - говорится в обращении. В нем также содержится призыв "не "разбирать" стадион самовольно" и предупреждение о том, что попытки выноса конструкций стадиона и кресел с трибун будут пресекаться милицией, вплоть до оформления статьи 158 УК РФ (кража).

Стадион "Динамо" в Петровском парке был построен в 1923-29 гг. До ввода в строй в 1956 году центрального стадиона имени Ленина в Лужниках являлся главным стадионом СССР.

РИА “Новости”