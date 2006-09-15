Герри Бин проверяет Донецк

Сегодня в Донецке прошла презентация города как кандидата на проведение матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, на презентации присутствовала комиссия УЕФА в составе шести человек. Украину и Донецк на презентации представляли президент Федераци футбола Украины Григорий СУРКИС, исполнительный директор исполнительной дирекции Евро-2012 Федерации футбола Украины Иван ФЕДОРЕНКО, председатель Донецкого облсовета Анатолий БЛИЗНЮК и мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Мэр Донецка рассказал членам комиссии УЕФА о городе, после чего гостям был показан видеофильм с детальным рассказом об инфраструктере города, его экономическом и социальном потенциале, а также возможностях по проведению крупных массовых мероприятий различного уровня.

После презентации член комитета соревнований национальных сборных УЕФА Герри БИН заявил, что видеофильм дает очень полную картину и в нем отражены "даже те аспекты, о которых мы сами не думали".

Г.БИН спросил у мэра Донецка, будет ли город реализовывать все планы в случае, если Украина не получит права на проведение чемпионата.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО ответил, что "большинство проектов, которые обозначены на презентации, сегодня уже реализуются".

"Проекты, которые мы представили, связаны не только с Чемпионатом Европы 2012 года, но и с развитием Донецка, нашим стремлением сделать его инвестиционно привлекательным. Мы строим красивый европейский город. Сегодня строится стадион на 50 тысяч мест, закончены и утверждены проекты по реконструкции аэропорта, в 2008-2012 году в городе будут реконструированы действующие и построены новые отели", - рассказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

В свою очередь Г.СУРКИС назвал презентацию "всеобъемлющей и блестящей". Он выразил уверенность, что "через несколько лет мы увидим здесь абсолютно новый город". "С усовершенствованной инфраструктурой, новыми отелями, аэропортом и прекрасными дорогами", - подчеркнул Г.СУРКИС.

В заключение презентации каждому делегату УЕФА А.ЛУКЬЯНЧЕНКО вручил сувениры – книгу о городе, электронную версию видеофильма, показанного на презентации, а также хрустальную розу – символ Донецка.