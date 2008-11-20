Бой Кличко - Льюис захочет посмотреть весь мир

Менеджер украинского боксера-тяжеловеса Виталия Кличко Бернд Бенте заявил, что его подопечный хотел бы встретиться на ринге с британцем Ленноксом Льюисом. Бенте призвал Льюиса возобновить карьеру, сообщает AFP. Бой Кличко-старшего с Льюисом в 2003 году закончился победой британца техническим нокаутом. С тех пор Льюис не выходил на ринг.

11 октября 2008 года 37-летний Виталий Кличко завоевал титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет). Украинец вышел на ринг после четырехлетнего перерыва и нокаутировал нигерийца Сэмюэла Питера. После боя с Питером Кличко-старший заявил, что в будущем его соперниками могут стать только Льюис и россиянин Николай Валуев.

По словам Бенте, команде Кличко-старшего известно, что Льюис возобновил тренировки. Бенте отметил, что Виталию Кличко удалось успешно вернуться в бокс, и теперь то же самое следует сделать британскому боксеру.

Ранее 43-летний Льюис неоднократно подчеркивал, что не будет возвращаться на ринг. Свой последний бой британец провел в июне 2003 года, победив именно Виталия Кличко. Бой был остановлен в шестом раунде из-за рассечения у Кличко, причем преимущество по очкам к этому моменту было у украинца.

Тренер Виталия Кличко Эмануэль Стюард отметил, что бой его подопечного с Льюисом может принести прибыль в размере от 180 до 200 миллионов долларов. По словам Стюарда, весь мир захочет посмотреть бой Кличко - Льюис.

6 ноября WBC обязал Кличко встретиться с 35-летним кубинцем Хуаном Карлосом Гомесом. Бенте заявил, что украинца не интересует этот поединок.

Лента.ру