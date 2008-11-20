Сборная Украины по футболу выиграла у Норвегии (фото)

Товарищеский матч принял Днепропетровск

Сборная Украины без проблем переиграла команду Норвегии в товарищеском матче. Украина - Норвегия 1:0 (Селезнев, 26 пен.). Фото УНИАН

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