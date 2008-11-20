Сборная Украины по футболу выиграла у Норвегии (фото)

00:03, 20 ноября 2008
Спорт
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Товарищеский матч принял Днепропетровск

Сборная Украины без проблем переиграла команду Норвегии в товарищеском матче.

Украина - Норвегия 1:0 (Селезнев, 26 пен.).

Евгений Селезнев борется за мяч с полузащитником сборной команды Норвегии Кристианом Гриндхеймоми защитником Томом Хегли

Защитник сборной Украины Виталий Мандзюк в подкате отбирает мяч у нападающего норвежцев Абдулайе

Евгений Селезнев
Полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко (№16) и защитник Вячеслав Шевчук (№13)

Артем Мілевський

Евгений Селезнев борется за мяч с полузащитником сборной команды Норвегии Кристианом Гриндхеймом

Фото УНИАН

 

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