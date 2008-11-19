Грузинским баскетболистам отказали в выдаче российских виз

Двум баскетболистам эстонского клуба "Тарту Рок" - грузинам Гиоргию Цинцадзе и Виктору Саникидзе - отказали в выдаче виз в Россию, сообщает РИА Новости.

Российская сторона обосновала свое решение отсутствием дипломатических отношений с Грузией. 25 ноября "Тарту Рок" предстоит матч Кубка Вызова с самарским ЦСК ВВС.

Руководство эстонского клуба обратилось в Международную федерацию баскетбола (FIBA) с просьбой помочь разрешить возникшие сложности. В том случае, если Цинцадзе и Саникидзе все-таки не получат визы в Россию, "Тарту Рок" может отказаться от матча.

"Тарту Рок" и ЦСК ВВС выступают в группе G Кубка Вызова. Другими участниками этой группы являются итальянский "Виртус" и бельгийский "Остенде".