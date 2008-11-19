В Украине начал вещание телеканал "Футбол"

В Украине начал вещание в тестовом режиме телеканал "Футбол".

Об этом сказал директор телеканала Александр ДЕНИСОВ, сообщили в пресс-службе ФК "Шахтер".

"С 18 ноября телеканал "Футбол" начал пока еще тестовое вещание", - сказал А.ДЕНИСОВ.

По его словам, телезрителями нового канала могут стать "лишь те пользователи кабельных сетей, операторы которых заключили договор на прием и вещание канала". "Если кабельщик его у себя включает, то зритель смотрит "Футбол" наряду с другими каналами. На сегодняшний день заключено свыше двухсот договоров по всей Украине", - отметил А.ДЕНИСОВ. При этом он уточнил, что "грубо говоря, около двух с половиной миллионов украинских семей уже сейчас могут смотреть "Футбол".

Директор канала акцентировал, что пока "Футбол" не смогут принимать владельцы спутниковых "тарелок". "В первую очередь мы хотим сделать наш канал максимально доступным. Поэтому изначально пошли по пути вещания с помощью кабельных сетей", - пояснил А.ДЕНИСОВ.

Он также сообщил, что ближайший матч Чемпионата Украины по футболу "Шахтер" – "Львов" канал "Футбол" покажет в прямой трансляции. При этом А.ДЕНИСОВ обратил внимание, что "в повторе эту встречу показывать на ТРК "Украина" не будут".

На вопрос, означает ли это, что трансляции матчей с участием "Шахтера" "переезжают" с ТРК "Украина", А.ДЕНИСОВ ответил: "Телеканал "Футбол" сейчас рассматривает возможность трансляций поединков украинского первенства, и не только с участием "горняков". Но в эту пятницу эфир из Донецка продиктован лишь форс-мажорными обстоятельствами - переносом матчей тура" (матчи 16-го тура Чемпионата Украины по футболу были перенесены в связи с указом Президента «О мероприятиях, связанных с Днем памяти жертв Голодомора», который запрещает проведение увеселительных мероприятий, торжеств и празднеств 22 ноября - УНИАН).