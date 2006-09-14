Инспекторам УЕФА Украина понравилась

Делегация УЕФА считает высокими шансы Украины победить в тендере на право проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве сотрудник аппарата УЕФА, председатель отдела профессионального футбола Джорджио МАРЧЕТТИ отметил, что члены делегации увидели «чрезвычайно много такого, что и представить не могли», в частности четкие планы развития.

Дж.МАРЧЕТТИ отметил, что делегация УЕФА находится в Украине с «техническим заданием». Они приехали, чтобы провести оценку готовности Украины к проведению чемпионата и проверить, насколько «реалии жизни» соответствуют заявленному в документах на проведение чемпионата.

В свою очередь, советник Президента Украины - руководитель Главной службы гуманитарной политики Секретариата Президента Маркиян ЛУБКИВСКИЙ сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с делегацией УЕФА заверил, что Украина будет готова к проведению финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Президент отметил, что сегодня украинское правительство работает над совершенствованием транспортной, спортивной и туристической инфраструктур. «Все сооружения будут в наилучшем виде, все будут готовы для проведения финальной части Европейского чемпионата, и все будет соответствовать передовым европейским требованиям», - процитировал М.ЛУБКИВСКИЙ Президента Украины.

Он отметил, что в ходе встречи состоялся предметный разговор по всем аспектам подготовки к приему Украиной и Польшей Чемпионата Европы.

По словам М.ЛУБКИВСКОГО, Президент подчеркнул, что проведение чемпионата - это вопрос общенационального веса, и поэтому все ветви власти должны объединиться для успешной реализации этого проекта.

«Футбол является очень весомой составляющей межчеловеческого и межгосударственного общения, а в случае Украины и в контексте подготовки к «Евро-2012» это является важной составляющей европейской интеграции Украины», - отметил Президент.