Суркис обещает такой финал Евро-2012, какого мир еще не видел

Президент Федерации футбола Украины, член исполкома УЕФА Григорий СУРКИС убежден, что Украина способна организовать финал Чемпионата Европы по футболу 2012 года самый лучший за время проведения всех предыдущих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам после презентации Киева и его инфраструктуры относительно участия Украины в тендере УЕФА на право проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине и Республике Польша.

“Я настроен, может, эмоционально, но беспристрастно, я реалист и прагматик, я считаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы сегодня доказать УЕФА, что мы не только желаем, а что мы можем организовать финал Чемпионата, чтобы он был самый лучший за время проведения финальных частей Чемпионатов Европы”, - отметил Г.СУРКИС.

По его словам, хотя мощной инфраструктуры пока еще у Украины нет и понятно, что в этом направлении Италия (конкурент в тендере на проведение финала Евро-2012 – УНИАН) имеет сегодня более “привлекательный вид”, но инспекция УЕФА, которая посещает Украину, сейчас занимается изучением того, насколько население воспринимает и поддерживает шаги государственных институтов в этом направлении.

“Вот это и является нашим самым главным аргументом. Аргументом, который воспринимается УЕФА, что все сообщество объединилось ради того, чтобы получить третий по значимости турнир после финальной части Чемпионата мира по футболу и Олимпийских игр”, - отметил Г.СУРКИС.

Он сообщил, что вчера состоялась очень хорошая презентация на Львовщине, которая показала, что Львовская мэрия и областная госадминистрация “настроены на сотрудничество для того, чтобы, объединяя усилия, в 2010-2011 гг. иметь мощную инфраструктуру, которая даст мощный всплеск в экономике, в привлечении инвестиций, в улучшении гостиниц, дорог, аэропорта”.

Г.СУРКИС выразил также восхищение и презентацией столицы. “Это касается и Киева. Впечатляющая презентация, которая дает возможность сегодня видеть, что мы имеем перспективу развития города до 2010 года. Независимо от того, будем ли иметь мы право на проведение финальной части Чемпионата Европы, город живет по перспективному плану развития, город имеет сегодня все возможности, чтобы улучшить инфраструктуру, привлечь дополнительные инвестиции в город, улучшить все состояние сегмента рынка, в т.ч. гостиничного, дорог и тому подобное”, - сказал он.

Г.СУРКИС убежден, что проведенные презентации для представителей инспекции УЕФА и их встречи с руководством страны продемонстрировали, что Украина способна организовать проведение финала Чемпионата Европы-2012 на высшем уровне.

“Я вижу по настроениям наших гостей, что они дадут очень положительные отзывы относительно своего представления о том, насколько Украина готова продемонстрировать себя...”, - сказал Г.СУРКИС.

Он также информировал, что сегодня председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, вице-премьер Дмитрий ТАБАЧНИК и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с инспекторами отметили, что все ветви власти в Украине настроены синхронно выполнить все обязательства и требования УЕФА к этому тендеру.

“Я считаю, что мы сделали очень взвешенную, содержательную презентацию всех городов, продолжим это и в Донецке, и в Днепропетровске и докажем, что мы не только желаем, но и можем. И это осуществим”, - отметил Г.СУРКИС.