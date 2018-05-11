“Шахтер” побеждает, но не догоняет

Так что там наш Президент на днях говорил о необходимости коррекции внешнеторгового баланса? Система антикризисных мер? И она должна предусматривать, среди прочего, отказ от ввоза некритического импорта?

Да. Вполне очевидно, что отечественного производителя нужно поддерживать в любые времена – это азы экономики, о которых знал еще пушкинский Онегин, который, как нам известно, умел судить о том, “как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет”.

В таком очень специфическом хозяйстве как спортивное, футбольное действуют, конечно, свои законы, но и они не могут отрываться от экономических реалий. В небогатой стране не могут существовать богатые суперклубы, если это демократическая страна, где общество имеет право спросить: откуда деньжата, господа владельцы, на закупку оптом и в розницу легионеров и почему эти легионеры должны получать зарплаты просто несопоставимые с зарплатами простых граждан? Неужели нет важных социальных программ, нуждающихся в инвестициях, спонсорской помощи? И какой, главное, спортивный эффект, отдача от содержания таких легионерских ячеек? Где обещанные чемпионские кубки, какова при этом судьба национальной сборной, что на выходе у местных футбольных школ, где играют их воспитанники? И почему на матчи такой Премьер-лиги ходят аж по 3-5 тысяч зрителей?

Не парадокс ли, Украина по уровню ВВП на душу населения – одна из самых бедных в Европе, в то же время здесь существуют одни из наиболее прочных в финансовом измерении футбольные клубы: “Шахтер” – общая трансферная стоимость игроков 92 млн. евро, «Динамо» – 58 млн. евро.

Например, в тех же Польше, Хорватии, Чехии, заботясь о справедливом распределении общественного богатства, не погнались за созданием суперклубов, однако, это никоим образом не мешает их национальным сборным демонстрировать достойный уровень игры, содействовать таким образом поддержке реноме социального государства.

Все это приходило на ум во время вчерашнего матча “Шахтер” – “Динамо” . Матч года, дерби, классико, коррида, кровь из носа, в принципиальном поединке сошлись лучшие украинские команды!

А в шахтерских и динамовских футболках - четырнадцать легионеров на восемь украинцев, два зарубежных тренера, плюс приглашенная из Швеции бригада судей. Для полноты картины еще бы болельщиков из-за границы на такое чудо привезли бы...

Между прочим, администрация стадиона в Донецке могла бы пойти навстречу нашим бразильцам, которыми были щедро усеяны составы обеих команд, и делать объявления на португальском языке, не только на русском. Об украинском молчу, двуязычность в Донецке не в чести.

И Луческу, и Семин исчерпали вчера лимит легионеров по максимуму, такое впечатление, что если бы регламент позволял выставлять по десять зарубежных игроков – выставили бы по десять. Кажется, именно этим оба тренера осложнили себе жизнь, ведь замены можно было делать таким образом, чтобы не превысить лимит, то есть варианты с изменением тактических порядков были ограничены.

Семин вообще удивил уже стартовым протоколом, выставив пару форвардов – Ярмоленко и Милевского. Два гола вчерашнего дублера в кубковом матче в Алчевске, очевидно, прибавили ему веса в глазах тренера и Семин решил рискнуть, сыграть против “Шахтера” на встречных курсах, с двумя нападающими.

Ярмоленко свой аванс оправдал лишь отчасти. Был активным, искал ударную позицию, бил, бил, но не забил. В первом тайме умудрился раза четыре ударить мимо ворот, для нападающего совсем неутешительно, во второй половине игры показал такой же процент реализации.

Словом, не выполнил главную задачу, и атакующий потенциал “Динамо” ощутимо снизился. Не выручил и Милевский. Подавляющую часть передач на него форвард принимал стоя спиной к воротам соперника, в статической позиции, что облегчало жизнь донецких защитников. Артем вроде бы и выполнял громадный объем работы на поле, но роль аккомпаниатора чужих сольных номеров ему явно не удалась. Да и его ли это роль – подносить снаряды, подставляться под фолы, зарабатывая штрафные ?

А “Шахтеру” отступать было некуда. После неудач в Лиге чемпионов, после невыразительной игры в большинстве матчей внутреннего чемпионата именно игра против киевского “Динамо” оставалась единственным шансом для реабилитации горняков. Выиграть у столичного клуба – и можно будет жизнь начинать с чистого листа, подрасти в собственных глазах и в глазах руководства – а мы еще ого-го. Да и в турнирной таблице какие-никакие перспективы появятся.

Так и сложилось, мотивированный “Шахтер” сыграл свой лучший матч в сезоне, а “Динамо”, утомленное солнцем яркого киевского дебюта Семина, - один из наихудших.

В целом выиграли те, кто более этого хотел, кому победа нужна была больше.

Горнякам особенно удалась игра в центре поля, где они накрывали полузащитников киевлян, не давая им поднять голову, сделать точную передачу вперед, на свободное место для своих форвардов.

Срна, Фернандиньо, Рац, Виллиан были вчера значительно активнее своих визави, соответственно у Брандао с Морено начали появляться шансы.

Защита киевлян, как мы знаем, далеко не безгрешна, и уже на 12-й минуте “потеряла” боливийца в собственной штрафной площадке. Промазал Морено, простил гостей.

Лишь в середине тайма киевляне смогли ответить хорошо разыгранной комбинацией. Запутав защиту хозяев, Алиев и Ярмоленко прорвались с мячом во владения горняков, голевой пас на Милевского - Артем бьет несильно, в своем стиле, на точность, на исполнение. Но не все коту масленица, иногда нужно пробить и на силу, мимо ушей вратарю. А так Пятов тянет мяча из угла ворот.

А затем решающая ошибка защиты динамовцев. Бетао проворонил рывок Брандао, ожидая офсайда, а Диакате не прикрыл Виллиана. 1:0, этого единственного гола хватило, как выяснилось, на всех.

Донецку – для триумфа, ведь выигран один из важнейших матчей сезона. Киеву – для поражения, второго кряду в принципиальных матчах после злосчастного “Порту”.

Но был еще второй тайм, в котором Семин, куда деваться, пошел ва-банк, выпуская третьего форварда. И здесь стало очевидным, что “Динамо” при всех его бюджетах, имеет короткую лаву запасных. Усилить игру было никем. Почему-то так и не появился на поле Чернат, хотя отметился перед тем двумя голами в четвертьфинале Кубка. Напрашивалась замена Ярмоленко, но из-за лимита легионеров, тренер киевлян меняет Гиоане на Бангура. В полузащите лучше не стало, впереди тоже.

Гвинеец, лучший бомбардир чемпионата, не нашел себя в этой игре, где уже сложилась своя драматургия, завязались нервные узлы, персональные дуэли. Остается лишь гадать, что именно пытался втолковать ему Семин перед выходом на поле, но… Как по мне, тренер просто не угадал с заменой . “Динамо” по-боксерски пошло на размен ударами, но никаких дивидендов от этого не получило. Могло забить, но могло и пропустить.

Следовательно, “Шахтер” оборвал победное шествие “Динамо” по футбольным полям Украины (киевляне выдали перед этим прекрасную серию из 10 побед), и сократил отставание от лидера с 15-ти до 12-ти очков. Способны ли горняки развить успех и всерьез побороться за чемпионское звание – вопрос скорее для любителей игры в рулетку.

Профессиональный подход к делу, которого “Динамо” хватает, просто не дает им права потерять такое преимущество. В 2003 году киевляне отыграли у представителей Донецка восемь очков, но восемь – не 12. Намного реальнее для донецкого клуба - второе место, которое дает шанс играть в следующем году в Лиге чемпионов, хотя и только через квалификацию. На этот шанс не без основания претендуют “молодые и голодные тигры” нашего футбола - донецкий “Металлург” с харьковским “Металлистом”, поэтому в матчах с ними и решится судьба “серебра”

А для киевлян сейчас важно выполнить работу над ошибками, не попасть в психологическую яму . Понятно, что команде, прежде всего, не хватает мощности в атаках, разнообразия наступательных действий. Феерия начала сезона прошла. Те средства которые безотказно срабатывают в матчах против аутсайдеров и середняков, не действуют против более квалифицированных соперников. Нужно искать что-то новое – в персоналиях, в тактике.

И желательно не превышать при этом лимит критического импорта.

Олег Олийнык.