Гол Шахтера в ворота Динамо (видео)

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в Донецке «Шахтер» выиграл со счетом 1:0 матч 15-го тура Чемпионата Украины по футболу у киевского «Динамо». На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Юрий СЁМИН уверенно заявил, что «Шахтер» забил гол из офсайда.

В свою очередь тренер горняков М.ЛУЧЕСКУ заявил на послематчевой пресс-конференции, что судейство в матче с Динамо было на уровне Лиги чемпионов.

«Скажу честно, это, наверно, первая игра в чемпионате Украины за все годы моей работы здесь, которую можно сопоставить с уровнем Лиги чемпионов», - отметил М.ЛУЧЕСКУ.

По его мнению, «горняки» «заслужили результат, с которым закончилась игра».

Гол Виллиана в ворота Богуша

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