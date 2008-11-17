BMW врезался в Cherry: 6 погибших
10:12, 17 ноября 2008Спорт
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ДТП в Севастополе
В Севастополе в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 14.22 неподалеку от села Гончарное Балаклавского района, на автодороге Севастополь – Ялта. Водитель легкового автомобиля «BMW» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем «Cherry».
Правоохранительными органами проводится расследование.
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