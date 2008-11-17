BMW врезался в Cherry: 6 погибших

В Севастополе в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 14.22 неподалеку от села Гончарное Балаклавского района, на автодороге Севастополь – Ялта. Водитель легкового автомобиля «BMW» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем «Cherry».

Правоохранительными органами проводится расследование.