Результаты 15-го тура Чемпионата Украины по футболу
Металлург возвращается на вторую строчку
Одинаковыми ничьими завершились последние матчи 15-го тура Чемпионата Украины по футболу
Днепр - Заря 1:1 (Лисицкий 9 - Райчевич 10)
Металлист - ФК Харьков 1:1 (Коэльо 11 - Платон 30)
Напомним, что раньше состоялись матчи:
Арсенал - Металлург Д 0:1 (Аракелян 75)
Шахтер - Динамо 1:0 (Виллиан 34)
Ильичевец - Таврия 3:3 (Ярошенко 16 пен., Сытник 18, Кривошеенко 37 пен. - Донец 42, Идахор 60, Маркович 70)
Ворскла - Кривбасс 0:0
ФК Львов - Карпаты 2:4 (Федорчук 10, Г.Баранец 22 - Кузнецов 41, Кожанов 57, Худобяк 65, Кополовец 79)
Металлург З - Черноморец 1:3 (Алозие 90+1 - Корытько 55, Косырин 68, 78)
Турнирное положение
1 Динамо - 37
2 Металлург Д - 32
3 Металлист - 31
4 Ворскла - 27
5 Шахтер - 25
6 Днепр - 24
7 Металлург - 23
8 Заря - 21
9 Карпаты - 18
10 Черноморец - 17
11 Кривбасс - 15
12 Ильичевец - 12
13 Арсенал - 11
14 Таврия - 11
15 ФК Харьков - 9
16 ФК Львов - 9