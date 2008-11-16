Шахтер бьет Динамо

В сегодняшних матчах 15-го тура Чемпионата Украины по футболу две донецкие команды выиграли у двух киевских: Металлург (прогнозированно) у Арсенала, а Шахтер (менее прогнозированно) - у Динамо.

Арсенал - Металлург Д 0:1 (Аракелян 75)

Шахтер - Динамо 1:0 (Виллиан 34)

Сегодня тур завершится матчами Днепр - Заря и Металлист - ФК Харьков

Напомним, что 14-15 ноября завершились матчи

Ильичевец - Таврия 3:3 (Ярошенко 16 пен., Сытник 18, Кривошеенко 37 пен. - Донец 42, Идахор 60, Маркович 70)

Ворскла - Кривбасс 0:0

ФК Львов - Карпаты 2:4 (Федорчук 10, Г.Баранец 22 - Кузнецов 41, Кожанов 57, Худобяк 65, Кополовец 79)

Металлург З - Черноморец 1:3 (Алозие 90+1 - Корытько 55, Косырин 68, 78)