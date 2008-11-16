Сборная Украины по боксу победила на Чемпионате Европы

В субботу в Ливерпуле (Англия), завершился Чемпионат Европы среди боксеров-любителей, по итогам которого сборная Украины заняла первое общекомандное место.

Боксеры, представляющие сборную Украины, стали обладателями четырех золотых и одной бронзовой медали, что обеспечило первое место в неофициальном командном зачете.

Капитан украинской сборной Георгий Чигаев (весовая категория до 51 кг) нанес поражение по очкам с сухим счетом 5-0 в финале Саломо Нтуве (Швеция).

Олимпийский чемпион Пекина Василий Ломаченко (до 57 кг) победил по очкам (7-1) Араика Амбарцумова (Россия). Ломаченко признан лучшим боксером турнира.

Иван Сенай (до 75 кг) одержал победу над Максимом Коптяковым (Россия).

Александр Усик (до 81 кг) одержал самую убедительную победу среди всех финалистов, выиграв со счетом 11-2 у Сергея Корнеева (Беларусь).

В итоге сборная Украины впервые в своей истории стала победителем Чемпионата Европы. По два золота завоевали Армения и Россия, которые заняли итоговые второе и третье места.

uaSport.net