Лига Чемпионов: все результаты второго игрового дня

Второй игровой день Лиги Чемпионов получился не менее результативным, чем накануне, и ознаменовался весьма неожиданным результатом в Киеве, очередной неудачей "Реала" в Лионе, безголевой ничьей ЦСКА в Порту и британским "дерби" в Манчестере

Группа Е

В Киеве "Динамо" считалось фаворитом в игре с румынским клубом "Стяуа", прекрасно выступившим в прошлом сезоне в Кубке УЕФА. Крупный счёт - 4:1 стал главной неожиданностьювторого игрового дня Лиги чемпионов.

Во Франции чемпион страны "Лион" принимал мадридский "Реал" и, как и год назад, победил "всухую", на этот раз со счётом 2:0, в отличие от прошлогодних 3:0. Хозяева поля построили игру на контратаках, постоянно создавая угрозы воротам Икера Касильяса, а на 11-й минуте быстрый выпад своей команды завершил бразилец Фред, который из пределов штрафной перекинул мяч через выскочившего ему навстречу голкипера. Ещё через 20 минут очередная атака сходу завершилась взятием ворот испанской команды: изящная комбинация завершилась точным ударом Мендеша Тьягу с близкого расстояния.

Счёт больше не изменился, что позволило "Лиона" занять вторую строчку в турнирной таблице. Первое место неожиданно для всех "захватила" "Стяуа" которая крупно победила в Киеве и за счёт большего количества забитых мячей вышла на первое место. Уже в следующем туре румыны на своём стадионе примут французский клуб, в то время как два неудачника первых матчей постараются реабилитироваться в очном поединке в Мадриде.

Группа F

Одним из самых ярких противостояний этой группы считаются очные поединки двух британских команд - английского "Манчестер Юнайтед" и шотландского "Селтика", который встретились в очном поединке на "Олд Траффорд". Венегоор оф Хесселинк на 21-й минуте открыл счёт, получив пас из глубины поля и точно пробив в угол с линии штрафной площади соперника. На 30-й минуте в столкновении с голкипером гостей ценой собственной травмы заработал пенальти Райан Гиггз, а удар с 11-метровой отметки реализовал Луи Саа.

"Манкунианцы" заиграли сверхактивно, стараясь перехватить мяч в центре поля за счёт прессинга. Это им несколько раз удавалось сделать, а на 40-й минуте всё закончилось голом в ворота "Селтика" - Саа сделал дубль после полученной в центре штрафной площади передачи. Но на перерыв команды ушли при равном счете. Японский легионер шотландского клубу Шунсуке Накамура хорошо выполнил штрафной удар, не оставив ни единого шанса вратарю "Манчестера" ван дер Сару.

Начало второго тайма принесло пятый гол в матче, который оказался решающим. Вновь прессинг в центре поля закончился перехватом мяча игроками "Манчестера" и быстрым пасом на Саа, который в этот раз не смог поразить ворота соперника. Мяч отскочил к долго лечившемуся и только в этом сезоне вернувшемуся в строй норвежскому нападающему "МЮ" Оле-Гуннару Сольскьяэру, который не промахнулся с двух метров - 3:2 победа "Манчестера".

Достаточно скучное зрелище ожидало зрителей в Копенгагене, где одноимённый клуб принимал португальскую "Бенфику". Самый яркий момент возник на 75-й минуте, когда Паулу Жорж ударом из-за штрафной площади попал в штангу ворот хозяев поля. В остальное время команды много бегали и били по воротам, но это было не опасно для ворот друг друга, хотя позволило обоим клубам внести в свой актив первые очки.

В следующем туре "Копенгаген" отправляется в Глазго в гости к "Селтику" и там дебютанту Лиги чемпионов придётся несладко - сегодня шотландский клуб продемонстрировал хорошую игру и только опыт игры в самом престижном клубе Европы позволил "манкунианцам" выжать максимум. "МЮ" отправляется в следующей игре в Лиссабон, где ему предстоит очень тяжёлый матч против "Бенфики".

Группа G

В это время в Порту одноимённый клуб принимал московский ЦСКА, и хозяевам поля предстоял тяжелый поединок, учитывая большое количество травмированных игроков в составе "Порту" и прекрасную форму российской команды, которая к осени набрала ход.

Обе команды больше думали об обороне собственных ворот, чем об атаке ворот соперника. При этом действия в нападении португальцев выглядели чуть опаснее игры "армейцев", хозяева поля даже смогли попасть в штангу в первом тайме. Но гости не отсиживались в защите, хотя действовали с оглядкой на собственные ворота, что в итоге закончилось скучными нулями на табло.

В Гамбурге английский "Арсенал" без своего основного форварда Тьерри Анри смог выиграть, забив по голу в каждом из таймов. Помогло гостям удаление голкипера немецкой команды Саши Кирштайна, который на 12-й минуте встречи сбил в свое штрафной Робина ван Перси, что шведский арбитр Фредерик Нильссон расценил как фол последней надежды, показав красную карточку вратарю и назначив пенальти, реализованный Жилберту Силвой.

На 53-й минуте долго выступавший в немецкой бундеслиге Томаш Росицки мощно пробил из-за штрафной площади точно в верхний угол ворот, сделав счёт 2:0 в пользу "Арсенала". "Гамбург" не собирался сдаваться, и смог забить гол, который арбитр не засчитал из-за офсайда. А вот на первой добавленной минуте игроки немецкой команды сделали всё просто замечательно, проведя изящную комбинацию, которую завершил Бубакар Санного, прервав "сухую" серию голкипера англичан Йенса Леманна - 2:1 в пользу лондонцев.

Во втором туре "Арсенал" примет на своём новом стадионе "Порту", в то время как московский ЦСКА на стадионе "Локомотив" в Черкизове примет немецкий "Гамбург". Поражение в этом матче практически поставит крест на надеждах уступившей команды продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Группа Н

Бельгийский "Андерлехт" и французский "Лилль" показали красивый футбол, забив два красивых мяча. Соперники на двоих нанесли 36 ударов по воротам друг друга, подали 11 угловых, при этом действовали очень корректно - всего 25 нарушений правил за 90 минут игры. На 40-й минуте встречи счёт был открыт игроком бельгийского клуба Парехой, который в падении ногой направил мяч в сетку ворот гостей. На 80-й минуте после быстрой атаки французов последовал пас в штрафную хозяев, где Николя Фоверж пяткой сравнивает счёт.

В Милане экс-команда Шевы принимала греческий АЕК и добилась крупной победы со счётом 3:0. Прекрасную игру показал Филиппо Индзаги, который забил сам на 17-й минуте ударом головой после навеса с левого фланга атаки, а на 76-й минуте заработал пенальти, реализованный бразильцем Кака. Между двумя этими эпизодами Жоанн Гуркюфф на 41-й минуте также головой забил второй гол в ворота греков, сделав шансы гостей на успешный исход практически нулевыми.

26 сентября "Лилль" на своём стадионе примет лидера группы итальянский "Милан" и вправе рассчитывать на успех, в случае которого французы обретут реальные шансы на выход в стадию плей-офф. АЕК может реабилитироваться на своем стадионе в игре против "Андерлехта", с которым, видимо, и оспорит третье место и путевку в Кубок УЕФА.

По материалам Обозреватель