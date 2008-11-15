Результаты 13-го тура английской Премьер-лиги

21:45, 15 ноября 2008
Спорт
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Лидеры выигрывают

Завершились сегодняшние матчи 13-го тура английской Премьер-лиги

Болтон - Ливерпуль 0:2 (Куйт 28, Джеррард 72)

Арсенал - Астон Вилла 0:2 (Клиши 70 автогол, Агбонлахор 80)

Блэкберн - Сандерленд 1:2 (Самба 45+2 - Джонс 49, Сиссе 71)

Фулхэм - Тоттенхэм 2:1 (Дэвис 35, Джонсон 70 - Кэмпбелл 81)

МЮ - Сток Сити 5:0 (Роналду 3, 88, Каррик 45, Бербатов 48, Уэлбек 83)

Ньюкасл - Уиган 2:2 (Оуэн 81, Мартинс 87 - Тейлор 3, Брамбл 89)

Вест Хэм - Портсмут 0:0

Вест Бромвич - Челси 0:3 (Босингва 34, Анелька 38, 45)

Завтра тур завершится матчами:

Халл Сити - Манчестер Сити

Эвертон - Миддлсбро.

Турнирное положение

1 Челси - 32

2 Ливерпуль - 32

3 МЮ - 24

4 Арсенал - 23

5 Астон Вилла - 23

6 Халл Сити - 20

7 Эвертон - 18

8 Портсмут - 18

9 Фулхэм - 17

10 Миддлсбро - 17

11 Сандерленд - 15

12 Болтон - 14

13 Вест Хэм - 14

14 Сток Сити - 14

15 Манчестер Сити - 13

16 Уиган - 13

17 Ньюкасл - 13

18 Блэкберн - 13

19 Тоттенхэм - 12

20 Вест Бромвич 11

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