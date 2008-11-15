Результаты 13-го тура английской Премьер-лиги
Лидеры выигрывают
Завершились сегодняшние матчи 13-го тура английской Премьер-лиги
Болтон - Ливерпуль 0:2 (Куйт 28, Джеррард 72)
Арсенал - Астон Вилла 0:2 (Клиши 70 автогол, Агбонлахор 80)
Блэкберн - Сандерленд 1:2 (Самба 45+2 - Джонс 49, Сиссе 71)
Фулхэм - Тоттенхэм 2:1 (Дэвис 35, Джонсон 70 - Кэмпбелл 81)
МЮ - Сток Сити 5:0 (Роналду 3, 88, Каррик 45, Бербатов 48, Уэлбек 83)
Ньюкасл - Уиган 2:2 (Оуэн 81, Мартинс 87 - Тейлор 3, Брамбл 89)
Вест Хэм - Портсмут 0:0
Вест Бромвич - Челси 0:3 (Босингва 34, Анелька 38, 45)
Завтра тур завершится матчами:
Халл Сити - Манчестер Сити
Эвертон - Миддлсбро.
Турнирное положение
1 Челси - 32
2 Ливерпуль - 32
3 МЮ - 24
4 Арсенал - 23
5 Астон Вилла - 23
6 Халл Сити - 20
7 Эвертон - 18
8 Портсмут - 18
9 Фулхэм - 17
10 Миддлсбро - 17
11 Сандерленд - 15
12 Болтон - 14
13 Вест Хэм - 14
14 Сток Сити - 14
15 Манчестер Сити - 13
16 Уиган - 13
17 Ньюкасл - 13
18 Блэкберн - 13
19 Тоттенхэм - 12
20 Вест Бромвич 11