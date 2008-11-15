Результаты 13-го тура английской Премьер-лиги

Лидеры выигрывают

Завершились сегодняшние матчи 13-го тура английской Премьер-лиги Болтон - Ливерпуль 0:2 (Куйт 28, Джеррард 72) Арсенал - Астон Вилла 0:2 (Клиши 70 автогол, Агбонлахор 80) Блэкберн - Сандерленд 1:2 (Самба 45+2 - Джонс 49, Сиссе 71) Фулхэм - Тоттенхэм 2:1 (Дэвис 35, Джонсон 70 - Кэмпбелл 81) МЮ - Сток Сити 5:0 (Роналду 3, 88, Каррик 45, Бербатов 48, Уэлбек 83) Ньюкасл - Уиган 2:2 (Оуэн 81, Мартинс 87 - Тейлор 3, Брамбл 89) Вест Хэм - Портсмут 0:0 Вест Бромвич - Челси 0:3 (Босингва 34, Анелька 38, 45) Завтра тур завершится матчами: Халл Сити - Манчестер Сити Эвертон - Миддлсбро. Турнирное положение 1 Челси - 32 2 Ливерпуль - 32 3 МЮ - 24 4 Арсенал - 23 5 Астон Вилла - 23 6 Халл Сити - 20 7 Эвертон - 18 8 Портсмут - 18 9 Фулхэм - 17 10 Миддлсбро - 17 11 Сандерленд - 15 12 Болтон - 14 13 Вест Хэм - 14 14 Сток Сити - 14 15 Манчестер Сити - 13 16 Уиган - 13 17 Ньюкасл - 13 18 Блэкберн - 13 19 Тоттенхэм - 12 20 Вест Бромвич 11

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