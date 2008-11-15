ФИФА похвалила Украину за школьный футбол

Польша намерена выполнить рекомендации ФИФА и перенять украинский опыт популяризации футбола, в частности внедрить “урок футбола” в своих школах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Польского футбольного союза (ПФС) Гжегож ЛЯТО во время пресс-конференции в Киеве.

Г.ЛЯТО проинформировал, что работа по популяризации футбола польской федерацией уже проводится. В частности, сейчас в учебных заведениях страны уже строится 1 тысяча новых стадионов с футбольными полями.

“В ближайшее время я встречусь с министром образования Польши и мы решим, как внедрять футбол в школах”, - сказал Г.ЛЯТО, добавив, что “раньше в Польше это была пустыня”.

Как сообщал УНИАН, вчера во время семинара «Состояние и перспективы развития школьного футбола» президент ФФУ Григорий СУРКИС отметил, что ФИФА высоко оценила украинский опыт пропаганды массового футбола и его привлечения к воспитанию здорового образа жизни. ФИФА также рекомендовала футбольным ассоциациям других государств использовать опыт Украины, и в частности о введении “урока футбола” в общеобразовательных школах.