Завершился матч ”Динамо” - ”Стяуа”

Завершился матч 1-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе Е, в котором встречаются киевское "Динамо" и "Стяуа" (Бухарест, Румыния). Киевляне проиграло 1:4.

Составы команд: Динамо: Шовковский, Родолфо, Ребров, Корреа, Диого Ринкон, Шацких, Гусев, Несмачный, Юссуф, Родриго, Маркович. В запасе: Рыбка, Белькевич, Чернат, Морено, Михалик, Гавранчич, Отольваро. Стяуа: Фернандеш, Д. Гоян, Бадя, Дикэ, Кристоча, Несу, Николицэ, Ловин, Параскив, Сабан, Гионя. В запасе: Черня, Оприцэ, Овидиу Петре, Боштинэ, Бачу, Теро, Станчу.

Румыны забили гол на третьей минуте, подавая уже второй к тому времени угловой. Навес на дальнюю штангу и с трех метров головой под острым углом забил Сорин Гионя.

Киевляне сравняли счет на 16-й минуте. Ринкон получил пас слева от Реброва и его же вывел в штрафную на удар. В борьбе с защитником с 11 метров Ребров забил в ближний угол. 1:1

Второй румынский гол был похож на первый тем, что забит головой вправо от вратаря после стандарта. Только теперь не после углового слева, а после аута справа. Автор гола - Валентин Бадя с подачи Дикэ. 1:2

Третий гол в ворота "Динамо" - один-в-один второй гол сборной Украины от грузинской команды. Штрафной с 28-30 метров точно в левую (от вратаря) девятку. Шовковский что есть сил прыгал за мячом, даже слегка задел, но отбить было нереально. Гол записал Николае Дикэ. 1:3.

За 15 минут второго тайма Александр Демьяненко сделал две замены: вместо Корреа вышел Белькевич и, чуть позже, вместо Марковича – дебютант “Динамо” колумбиец Хосе “Пепе” Морено.

На 64-й минуте Максим Шацких пробил головой во вратаря метров с 9. На 68-й «Динамо» после опасного момента подало подряд два угловых, завершение обоих было опасно для ворот Фернандеша, но мяч прошел раз над «девяткой» и раз за штангой. На 72-й сильно, но высоко с линии штрафной пробил Белькевич.

На 70-й Аврелиан Олэрою заменил Бадю на Теро, а на 73-й Кристочу на Оприцэ. Румынский тренер не собирался уходить в защиту, тем более, что минутой раньше вынужденная замена была у киевлян: с травмой вынесли опытного Реброва, а вместо него вышел второй «колумбийский» новичок «Динамо» Харрисон Отольваро.

Четвертый гол в ворота «Динамо» стал результатом позиционной ошибки. На 79-й минуте команда шла от своих ворот в атаку, а румыны перехватили мяч и вывели за спину киевским защитникам сразу двух игроков. Николае Дикэ даже осмотрелся и оценил ситуацию перед тем как перебросить мяч через вышедшего вперед Шовковского. Родолфо отчаянно рвался к летящему по высокой дуге мячу, но достал его уже за линией ворот. 4:1. И автор дубля Дикэ под аплодисменты ушел с поля, его сменил Овидиу Петре.

Удар Ринкона с 19 метров на 84-й минуте взял вратарь «Стяуа».

“Динамо” проиграло с крупным счетом и, что обидно – по игре.

Следующая встреча киевлян в Лиге чемпионов - 26 сентября с “Реалом” (который сегодня тоже проиграл "Лиону" 0:2) на его поле.