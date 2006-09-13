Украина поднялась на две позиции в новом рейтинге FIFA

FIFA опубликовала сентябрьский рейтинг сборных. Украина продолжает подниматься вверх и, по сравнению с августом, сделала два шага вперед - теперь она на 13-м месте, передают «Подробности».

Значительные изменения произошли в первой десятке рейтинга. Бразильцы по-прежнему первые, но их догоняет Франция, поднявшаяся с 4-го места на второе. На одну позицию вверх поднялась Англия. А вот чемпионы мира - Италия - катится вниз. Со второго места "Скуадра адзурра" опустилась на пятое. Улучшили свое положение Чехия и Германия - на три и одну позицию соответственно, потеснив вниз Португалию и Испанию. Скатывается вниз и Россия: в августе она занимала 33-е место, сейчас - 39-е.