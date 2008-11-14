В УЕФА придумали новую модель управления подготовкой к Евро-2012

Главный операционный директор Евро-2012 Мартин КАЛЕН презентовал в Киеве новую модель управления подготовкой турнира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

«М.КАЛЕН сегодня презентовал свое виденье модели управления организационным процессом подготовки Евро-2012, - сказал Г.СУРКИС.

Он добавил, что украинская и польская стороны согласились с предложением М.КАЛЕНА и сейчас начали работать над ее реализацией.

Относительно подробностей новой модели, то президент ФФУ отметил, что они будут обнародованы позже, после утверждения исполкомом УЕФА. Однако, несмотря на это, он подчеркнул, что «мы уже знаем, каким путем пойдем, какие профессиональные кадры нам нужны и какие условия нашей совместной работы, чтобы пройти этот путь подготовки к Евро-2012.

Кроме этого, Г.СУРКИС обратил внимание на необходимость сотрудничества с правительствами обеих стран. «Учитывая сложный путь, который нам нужно пройти, нужно выработать такой механизм управления, чтобы он позволил сделать правительства обеих стран нашими (Федерации футбола Украины и Польши – УНИАН) партнерами», - отметил президент ФФУ.