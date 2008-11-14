Роналдо и Зидан приглашают Тимощука

Один из лидеров сборной Украины должен принять участие в традиционном благотворительном "матче против бедности", который организовывают звезды мирового футбола под эгидой ООН.

Кроме Анатолия Тимощука, приглашения получили другие известные нам игроки: Жуниньо (Лион), Эльгера, Алексис, Жигич (все - Валенсия), Валерон, Миста (оба - Депортиво), Аранго, Трехо (оба - Мальорка), Чите, Люксен (оба - Расинг), Лорен, Кабул (оба - Портсмут), Макукула (Бенфика).

Матч между друзьями Зинедина Зидана и Роналдо состоится 17 ноября в городке Фес (Марокко). Как стало известно, обслуживать поединок будет знаменитый арбитр Пьерлуиджи Коллина, сообщает Football.ua.