Федерация футбола вспомнила о школьниках 1-3 классов

По заказу Федерации футбола Украины специалистами разработана учебная компьютерная программа по школьному футболу для 1-3 классов “Футбол – источник здоровья”, которая со следующего года будет распространяться в средних школах.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация программы состоялась сегодня в рамках семинара «Состояние и перспективы развития школьного футбола», организованного Минобразования, Минсемьи и спорта и ФФУ.

По словам автора программы Владимира ВАНДЖУРА, она разработана на основе программы физкультуры для 1-3 классов общеобразовательных школ и предназначена не только для учителей школ, но и для учеников, студентов педагогических учебных заведений и вообще для всех, кто профессионально или на любительском уровне занимается футболом.

В целом программа имеет простой интерфейс и позволяет легко ориентироваться при выборе необходимого раздела или пункта меню. Учебный материал поделен на три раздела – первый, второй, третий, которые соответствуют году обучения в школе (1-й класс, 2-й, 3-й).

Дальше для каждого класса предусмотрены соответствующие физические упражнения, которые развивают физические качества детей, методические рекомендации по их выполнению, рисунки и видео с объяснением, меры безопасности и типичные ошибки и пути их исправления. Как отметил В.ВАНДЖУРА, “любое упражнение или элемент его выполнения лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать – и именно это программа позволяет сделать”.

Кроме футбола, новое пособие содержит материал о других играх, предусмотренных школьной программой, по которым также предоставлены правила, техника исполнения приемов и тактика игры. И все элементы имеют видеосопровождение.

Программа также содержит информацию о занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию и других видам учебных занятий по физкультуре в 1-3 классах.

Для учителей отдельно разработаны расширенные конспекты плана на каждое занятие с необходимыми схемами и рисунками, которые уже не нужно писать, а можно только распечатать.

В.ВАНДЖУРА сообщил, что программа уже утверждена Министерством образования и науки Украины и со следующего года будет в каждом регионе.