”Барселона” и ”Арсенал” прорвались в полуфинал
09:45, 06 апреля 2006Спорт
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Результаты матчей 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов
Вечером в среду в Барселоне и Турине были сыграны матчи 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов, определившие двух последних полуфиналистов турнира. Ими стали "Барселона", переигравшая "Бенфику", и "Арсенал", которого устроила ничья в гостевой встрече с "Ювентусом".
Лига чемпионов. Четвертьфиналы. Ответные матчи
"Барселона" (Испания) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0 (0:0)
Голы: Роналдиньо, 18 (1:0). Это`О, 87 (2:0).
Первый матч - 0:0.
"Ювентус" (Италия) - "Арсенал" (Англия) - 0:0
Удаление: Недвед (Ю), 77.
Первый матч - 0:2.
Полуфиналы
"Арсенал" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)
"Милан" (Италия) - "Барселона" (Испания)
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