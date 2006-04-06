”Барселона” и ”Арсенал” прорвались в полуфинал

Вечером в среду в Барселоне и Турине были сыграны матчи 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов, определившие двух последних полуфиналистов турнира. Ими стали "Барселона", переигравшая "Бенфику", и "Арсенал", которого устроила ничья в гостевой встрече с "Ювентусом".

Лига чемпионов. Четвертьфиналы. Ответные матчи

"Барселона" (Испания) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0 (0:0)

Голы: Роналдиньо, 18 (1:0). Это`О, 87 (2:0).

Первый матч - 0:0.

"Ювентус" (Италия) - "Арсенал" (Англия) - 0:0

Удаление: Недвед (Ю), 77.

Первый матч - 0:2.

Полуфиналы

"Арсенал" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)

"Милан" (Италия) - "Барселона" (Испания)