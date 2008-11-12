Результаты 1/4 Кубка Украины по футболу

19:24, 12 ноября 2008
Спорт
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В полуфинал проходят ...

Завершились сегодняшние матчи одной четвертой Кубка Украины по футболу

Таврия - Металлист 1:2 (Ковпак 84 - Зезе 53, Тришович 79)

Сталь - Динамо 1:4 (Саблич 54 автогол - Чернат 14, 27, Ярмоленко 36, 90+2)

Металлург Д - Ворскла 0:1 (Кравченко 4)

Напомним, что вчера состоялся матч

Александрия - Шахтер 1:2 (Казанюк 40 - Селезнев 32 пен., Гладкий 90+2)

 

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