Результаты 1/4 Кубка Украины по футболу
19:24, 12 ноября 2008Спорт
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В полуфинал проходят ...
Завершились сегодняшние матчи одной четвертой Кубка Украины по футболу
Таврия - Металлист 1:2 (Ковпак 84 - Зезе 53, Тришович 79)
Сталь - Динамо 1:4 (Саблич 54 автогол - Чернат 14, 27, Ярмоленко 36, 90+2)
Металлург Д - Ворскла 0:1 (Кравченко 4)
Напомним, что вчера состоялся матч
Александрия - Шахтер 1:2 (Казанюк 40 - Селезнев 32 пен., Гладкий 90+2)
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