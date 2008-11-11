Кто же преподает физкультуру детям?

Министерство образования и науки Украины в ближайшее время проведет проверку качества подготовки в высших учебных заведениях учителей физического воспитания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время совместного заседания коллегии министерств образования и науки, здравоохранения, по делам семьи, молодежи и спорта заявил министр образования Иван ВАКАРЧУК.

«Министерство образования и науки проведет проверку всех высших учебных заведений, где осуществляется подготовка учителей физического воспитания», - сказал И.ВАКАРЧУК.

По его словам, сегодня специалистов физического воспитания готовят в 75 вузах и специализированных факультетах. В целом ежегодно готовится свыше 6 тысяч таких специалистов при необходимости около 2 тысяч.

В то же время, сообщил министр, проверкой учебных заведений установлено, что 79% учителей физического воспитания имеют высшее образование, около 12% - среднее специальное образование и около 9% вообще не имеют соответствующей подготовки для проведения уроков физкультуры.

На необходимости «наведения порядка» в этом вопросе настаивает также вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК. Он попросил министра образования принять все меры для решения вопросов в отношении учителей физического воспитания.