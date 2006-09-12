Сможет ли Украина провести Чемпионат Европы по футболу

Завтра начинается визит инспекторов УЕФА в Украину с целью получения общего представления о стране и ее способности принимать финальный турнир чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, шесть официальных представителей УЕФА завтра прибудут во Львов из Варшавы, где они завершили инспекцию городов-кандидатов на проведение финальной части Евро-2012. На протяжении трех дней запланирована насыщенная официальная программа, встречи с ответственными лицами Украины для исследования уровня политической поддержки УЕФА Евро-2012.

В программу визита инспекторов в Украину входит инспекция существующих стадионов и отведенных под строительство новых стадионов площадок, тренировочных центров, заявленных гостиниц, а также фан и зон ВИП в каждом из принимающих городов. В ходе визита запланированы встречи представителей УЕФА с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ, первым вице-премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВІМ, вице-премьер-министром Украины Дмитрием ТАБАЧНИКОМ, министром Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрием ПАВЛЕНКО.