Блохин и Газзаев едва не подрались на матче

Главный тренер «Москвы» Олег Блохин и тренер ЦСКА Валерий Газзаев едва не подрались в перерыве матча 28-го тура чемпионата России, который завершился со счетом 4:1 в пользу армейцев. После незасчитанного гола «горожан» в конце первого тайма Блохин демонстративно аплодировал в адрес скамейки запасных армейцев. После свистка на перерыв тренеры продолжили выяснять отношения у входа в подтрибунные помещения, и Газзаев попытался ударить украинского специалиста.

Тренеров разняли только подоспевшие арбитры, а также представители милиции, находящиеся на стадионе.

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