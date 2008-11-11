На соревнованиях по рукопашному бою умер 16-летний юноша

В воскресенье, 9 ноября, в Кемерово (Российская Федерация) на соревнованиях по рукопашному бою скончался 16-летний спортсмен из Новосибирска. Артем Коротков умер прямо на ринге во время поединка. По факту гибели юниора возбуждено уголовное дело.

По словам главного специалиста новосибирского областного управления физкультуры и спорта, соперник Короткова нанес ему два удара, после чего новосибирец упал без сознания. Врачи использовали дефибриллятор, однако спасти жизнь спортсмена не удалось.

По данным организаторов соревнований, 6 ноября Коротков прошел полную диспансеризацию, его признали здоровым.

В 2007 году Коротков занял на соревнованиях в Кемерово первое место в возрастной категории 14-15 лет.

Лента.ру