На соревнованиях по рукопашному бою умер 16-летний юноша
Пропустил два удара в ринге
В воскресенье, 9 ноября, в Кемерово (Российская Федерация) на соревнованиях по рукопашному бою скончался 16-летний спортсмен из Новосибирска. Артем Коротков умер прямо на ринге во время поединка. По факту гибели юниора возбуждено уголовное дело.
По словам главного специалиста новосибирского областного управления физкультуры и спорта, соперник Короткова нанес ему два удара, после чего новосибирец упал без сознания. Врачи использовали дефибриллятор, однако спасти жизнь спортсмена не удалось.
По данным организаторов соревнований, 6 ноября Коротков прошел полную диспансеризацию, его признали здоровым.
В 2007 году Коротков занял на соревнованиях в Кемерово первое место в возрастной категории 14-15 лет.