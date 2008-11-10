Михайличенко не вызвал Шеву в сборную Украину

Главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к товарищескому поединку против команды Норвегии, который состоится 19 ноября в Днепропетровске, пишет Чемпион.

Наставник сине-желтых решил пригласить на сбор несколько потенциальных дебютантов. Следовательно, не будут вызываться на эту игру легионеры Андрей Шевченко, Анатолий Тимощук, Андрей Воронин и Евгений Левченко, и сделана ставка на футболистов из национального чемпионата. Единственное исключение - представитель российской премьер-лиги Виталий Федоров, в активе которого уже есть одно выступление за сборную - в феврале против киприотов.

Состав сборной Украины

Голкиперы: Станислав Богуш ("Динамо" Киев), Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Виталий Мандзюк ("Арсенал" Киев), Андрей Русол ("Днепр" Днепропетровск), Дмитрий Чигринский и Александр Кучер (оба - "Шахтер"), Андрей Несмачный ("Динамо"), Виталий Федорив ("Амкар" Пермь, Россия).

Полузащитники: Александр Алиев ("Динамо"), Сергей Валяев и Валентин Слюсар (оба - "Металлист" Харьков), Денис Голайдо ("Таврия" Симферополь), Сергей Кравченко ("Ворскла" Полтава), Сергей Назаренко ("Днепр").

Нападающие: Владимир Гоменюк ("Таврия"), Марко Девич ("Металлист"), Артем Милевский ("Динамо"), Евгений Селезнев ("Шахтер").