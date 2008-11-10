Результаты 12-го тура английской Премьер-лиги

Челси вернул себе лидерство

Завершился 12-й тур английской Премьер-лиги. Результаты всех матчей: Блэкберн - Челси 0:2 (Анелька 40; 67 ) Астон Вилла - Мидлсбро 1:2 (Сидуэлл 36 - Санли 33, 88) Манчестер Сити - Тоттенхэм 1:2 (Робиньо 16 - Бент 28, 64) Фулхэм – Ньюкасл 2:1 (Джонсон 23, Мерфи 66 пен. - Амеоби 57) Уиган - Сток Сити 0:0 Халл Сити - Болтон 0:1 (Тейлор 50) Сандерленд - Портсмут 1:2 (Сиссе 4 - Бельхадж 51, Дефо 90 пен.) Вест Хэм - Эвертон 1:3 (Коллисон 63 - Лескотт 83, Саа 85, 87) Ливерпуль - Вест Бромвич 3:0 (Кин 24, 43, Арбелоа 90). Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 (Насри, 22, 48 - Рафаэл да Силва, 90) Турнирная таблица выглядит так: 1 Челси 29 2 Ливерпуль 29 3 Арсенал 23 4 МЮ 21 5 Астон Вилла 20 6 Халл Сити 20 7 Эвертон 18 8 Миддлсбро 17 9 Портсмут 17 10 Фулхэм 14 11 Болтон 14 12 Сток Сити 14 13 Манчестер Сити 13 14 Вест Хэм 13 15 Блэкберн 13 16 Тоттенхэм 12 17 Уиган 12 18 Ньюкасл 12 19 Сандерленд 12 20 Вест Бромвич 11

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