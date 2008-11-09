Результаты 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились матчи 14-го тура Чемпионата Украины по футболу. В последней игре киевские динамовцы (не без труда) отняли три очка у ФК Львов. В начале матча зрители увидели нереализованный пенальти в исполнении Алиева, в концовке - гол в исполнении Эль-Каддури (75 минута).

Результаты всех матчей 14-го тура:

Динамо - ФК Львов 1:0 (Каддури 75)

Черноморец - Ворскла 0:1 (Кравченко 38)

Кривбасс - Металлист 1:3 (Мотуз 88 - Валяев 15, Фомин 30, Девич 67 пен.)

Заря - Ильичевец 2:1 (Бага 35, Джихани 70 - Ярошенко 20)

Карпаты - Арсенал 3:2 (Гурули 2, Кузнецов 10, Кожанов 13 - Закарлюка 3 пен., Олейник 55)

Таврия - Шахтер 0:2 (Фернандиньо 19, Селезнев 71)

Металлург Д - Металлург З 3:1 (Макридис 31, Ткаченко 59, Чечер 65 - Алози 55)

ФК Харьков - Днепр 0:2 (Воробей 70, Назаренко 81).

Турнирная таблица выглядит так:

1 Динамо 37 2 Металлист 30 3 Металлург Д 29 4 Ворскла 26

5 Днепр 23

6 Металлург З 23

7 Шахтер 22

8 Заря 20

9 Карпаты 15

10 Черноморец 14

11 Кривбасс 14

12 Ильичевец 11

13 Арсенал 11

14 Таврия 10

15 ФК Львов 9

16 ФК Харьков 8