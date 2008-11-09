Кличко Маскаев неинтересен

Чемпиону мира по версиям WBO и IBF в сверхтяжелом весе Владимиру Кличко возможный поединок против россиянина Олега Маскаева неинтересен. Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс".

"Интереса к такому бою у меня нет - Маскаев не владеет титулом", - отметил украинец.

Также Кличко-младший рассказал о своем возможном поединке с временным чемпионом мира WBA Николаем Валуевым:

"Думаю, это уже музыка следующего года. Не хотел бы распылять свое внимание ни на кого из боксеров - сконцентрирован сейчас только на предстоящем поединке с Рахманом".

Напомним, бой между украинцем и американцем состоится 13 декабря в Германии.

Владимир Кличко не знает, когда будет драться с другим россиянином Александром Поветкиним, который отказался от боя с чемпионом сославшись на травму.

"Не знаю, когда теперь может состояться ваш бой с Поветкиным. Это зависит не от меня. Спросите об этом Сашу или его промоутера Зауэрланда", - сказал чемпион мира.

"Я был очень рад тому, что мы должны были встретиться в ринге с Сашей. К сожалению, сейчас не получилось. Может быть, сразимся в будущем", - прибавил Кличко-младший.

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