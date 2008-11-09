Ворскла увозит из Одессы три очка

Завершился первый из воскресных матчей 14 тура Чемпионата Украины по футболу. Полтавская Ворскла в гостях обыграла одесситов с минимальным счетом 0:1.

В первом тайме Черноморец производил лучшее впечатление, но не использовал свои моменты, и в итоге получил гол в свои ворота. На 38-й минуте одна из немногих атак полтавчан закончилась взятием ворот – гол на счету Кравченко. Во втором тайме болельщики увидели много борьбы, черноморцы опять имели преимущество но... В итоге подопечные Николая Павлова увозят из Одессы три очка.