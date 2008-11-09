Абрамович вынужден экономить на Челси

Владелец английского футбольного клуба "Челси"российский миллиардер Роман Абрамович вынужден экономить на своем клубе из-за мирового экономического кризиса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на одного из руководителей "Челси".

"Ввиду финансового кризиса Роман Абрамович нажал на финансовые тормоза и попросил нас значительно урезать расходы", - цитирует издание слова главы отдела по подбору игроков Фрэнка Арнесена. Известно, что клуб уже "значительно сократил часть персонала из числа скаутов (людей отыскивающих потенциальных игроков для клуба) и урезал расходы на другие мероприятия". По данным газеты Guardian, из клуба были уволены 15 из 25 человек отдела по подбору игроков. С момента приобретения "Челси"в 2003 году, Абрамович "влил"в футбольный клуб сотни миллионов фунтов стерлингов. За несколько последних лет он не только покрыл громадные долги клуба, но и истратил значительные средства на приобретения новых игроков и развитие инфраструктуры клуба. Известно, что лондонская команда пока не приносит ее владельцу прибыли. При этом британские СМИ считают, что "Челси"для Абрамовича всего лишь хобби а не "деловое вложение", сообщает РИА Новости.