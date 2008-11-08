Результаты 12-го тура английской Премьер-лиги (обновлено)
Арсенал отнимает третье место у МЮ
Завершились сегодняшние матчи 12-го тура английской премьер-лиги
Арсенал - МЮ 2:1 (Насри 22, 48 - да Силва 90)
Уиган - Сток Сити 0:0
Халл Сити - Болтон 0:1 (Тейлор 50)
Сандерленд - Портсмут 1:2 (Сиссе 4 - Бельхадж 51, Дефо 90 пен.)
Вест Хэм - Эвертон 1:3 (Коллисон 63 - Лескотт 83, Саа 85, 87)
Ливерпуль - Вест Бромвич 3:0 (Кин 24, 43, Арбелоа 90).
Таким образом, Ливерпуль минимум до завтра занял первое место, Арсенал в личном поединке отвоевал третью строчку у МЮ. Из неожиданностей тура стоит упоминания победа аутсайдера Болтона над новичком Лиги Халлом, еще три тура назад возглавлявшим таблицу вместе с Челси.
Завтра тур завершится матчами (очки):
Блэкберн (13) - Челси (26)
Манчестер Сити (13) - Тоттенхэм (9)
Астон Вилла (20) - Миддлсбро(14)
Фулхэм (11) - Ньюкасл (12)