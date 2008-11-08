Результаты 12-го тура английской Премьер-лиги (обновлено)

Завершились сегодняшние матчи 12-го тура английской премьер-лиги

Арсенал - МЮ 2:1 (Насри 22, 48 - да Силва 90)

Уиган - Сток Сити 0:0

Халл Сити - Болтон 0:1 (Тейлор 50)

Сандерленд - Портсмут 1:2 (Сиссе 4 - Бельхадж 51, Дефо 90 пен.)

Вест Хэм - Эвертон 1:3 (Коллисон 63 - Лескотт 83, Саа 85, 87)

Ливерпуль - Вест Бромвич 3:0 (Кин 24, 43, Арбелоа 90).

Таким образом, Ливерпуль минимум до завтра занял первое место, Арсенал в личном поединке отвоевал третью строчку у МЮ. Из неожиданностей тура стоит упоминания победа аутсайдера Болтона над новичком Лиги Халлом, еще три тура назад возглавлявшим таблицу вместе с Челси.

Завтра тур завершится матчами (очки):

Блэкберн (13) - Челси (26)

Манчестер Сити (13) - Тоттенхэм (9)

Астон Вилла (20) - Миддлсбро(14)

Фулхэм (11) - Ньюкасл (12)