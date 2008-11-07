Украинские фигуристы завоевали серебро на этапе Гран-при в Китае

На этапе Гран-при ISU "Кубок Китая" украинская пара Татьяна Волосожар и Станислав Морозов заняли сегодня второе место. После короткой программы наши фигуристы занимали второе место и сохранили свои позиции и после исполнения произвольной программы. Уступили в Пекине наши спортсмены лишь серебряным призёрам туринской Олимпиады и минувшего чемпионата мира китайцам Дань Чжан и Хао Чжан.

Сегодня Татьяна и Станислав добились первого серьёзного успеха с момента переезда в немецкий Шемниц, где с июня наши фигуристы работают под руководством тренера Инго Штойера, отмечает Наш Спорт.