Зенит продлил контракт с Адвокатом
15:11, 07 ноября 2008Спорт
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Договор оформили сегодня
Сегодня "Зенит" продлил контракт с главным тренером команды Диком Адвокатом, сообщает официальный сайт питерского клуба.
Срок действия нового соглашения рассчитан до конца 2009 года. Руководство "Зенита" еще в октябре достигло устной договоренности с нидерландским специалистом, однако официально договор был оформлен лишь сегодня.
Чемпион напоминает, что Адвокат возглавил клуб из Северной Пальмиры летом в 2006 году.
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