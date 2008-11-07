Зенит продлил контракт с Адвокатом

15:11, 07 ноября 2008
Спорт
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Договор оформили сегодня

Сегодня "Зенит" продлил контракт с главным тренером команды Диком Адвокатом, сообщает официальный сайт питерского клуба.

Срок действия нового соглашения рассчитан до конца 2009 года. Руководство "Зенита" еще в октябре достигло устной договоренности с нидерландским специалистом, однако официально договор был оформлен лишь сегодня.

Чемпион напоминает, что Адвокат возглавил клуб из Северной Пальмиры летом в 2006 году.

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