Зенит продлил контракт с Адвокатом

Сегодня "Зенит" продлил контракт с главным тренером команды Диком Адвокатом, сообщает официальный сайт питерского клуба.

Срок действия нового соглашения рассчитан до конца 2009 года. Руководство "Зенита" еще в октябре достигло устной договоренности с нидерландским специалистом, однако официально договор был оформлен лишь сегодня.

Чемпион напоминает, что Адвокат возглавил клуб из Северной Пальмиры летом в 2006 году.