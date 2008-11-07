Результаты матчей Кубка УЕФА

В группе "В" единоличный лидер

Завершился второй тур группового этапа Кубка УЕФА Группа A Манчестер Сити - Твенте 3:2 (Филлипс 2, Робиньо 57, Мварувари 62 - Элиа 17, Вилаерт 65) Расинг - Шальке 1:1 (Чите 59 - Энгелаар 62) Группа B Металлист - Герта 0:0 Бенфика - Галатасарай 0:2 (Асик 52, Каран 69) Группа C Штутгарт - Партизан 2:0 (Гомес 76, 80) Стандард - Севилья 1:0 (Мбокани 38) Группа D Спартак Москва - Удинезе 1:2 (Родригес 17 - Квальярелла 12, 60 пен.) Тоттенхэм - Динамо Загреб 4:0 (Бент 30, 33, 70, Хаддлстон 59) Группа E Вольфсбург - Херенвен 5:1 (Дзеко 34, 60, Графите 39, Мисимович 53, Кржиновек 71 - Вяйрунен 31) Милан - Брага 1:0 (Роналдиньо 90) Группа F Славия - Астон Вилла 0:1 (Керью 26) Аякс - Жилина 1:0 (Суарес 41) Группа G Сент-Этьенн - Русенборг 3:0 (Илан 58, Мачадо 63, Мирайас 76) Валенсия - Копенгаген 1:1 (Морьентес 61 - Сантин 84) Группа H Лех - Нанси 2:2 (Пешко 5, Стилич 21 - Нтсаи 8, Зерка 81) Фейенорд - ЦСКА Москва 1:3 (Бронкхорст 29 - Березуцкий 13, Лав 40, 81)

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