Результаты матчей Кубка УЕФА

00:03, 07 ноября 2008
Спорт
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В группе "В" единоличный лидер

Завершился второй тур группового этапа Кубка УЕФА

Группа A

Манчестер Сити - Твенте 3:2 (Филлипс 2, Робиньо 57, Мварувари 62 - Элиа 17, Вилаерт 65)

Расинг - Шальке 1:1 (Чите 59 - Энгелаар 62)

Группа B

Металлист - Герта 0:0

Бенфика - Галатасарай 0:2 (Асик 52, Каран 69)

Группа C

Штутгарт - Партизан 2:0 (Гомес 76, 80)

Стандард - Севилья 1:0 (Мбокани 38)

Группа D

Спартак Москва - Удинезе 1:2 (Родригес 17 - Квальярелла 12, 60 пен.)

Тоттенхэм - Динамо Загреб 4:0 (Бент 30, 33, 70, Хаддлстон 59)

Группа E

Вольфсбург - Херенвен 5:1 (Дзеко 34, 60, Графите 39, Мисимович 53, Кржиновек 71 - Вяйрунен 31)

Милан - Брага 1:0 (Роналдиньо 90)

Группа F

Славия - Астон Вилла 0:1 (Керью 26)

Аякс - Жилина 1:0 (Суарес 41)

Группа G

Сент-Этьенн - Русенборг 3:0 (Илан 58, Мачадо 63, Мирайас 76)

Валенсия - Копенгаген 1:1 (Морьентес 61 - Сантин 84)

Группа H

Лех - Нанси 2:2 (Пешко 5, Стилич 21 - Нтсаи 8, Зерка 81)

Фейенорд - ЦСКА Москва 1:3 (Бронкхорст 29 - Березуцкий 13, Лав 40, 81) 

 

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