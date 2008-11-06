Завершился матч Металлист - Герта
20:46, 06 ноября 2008Спорт
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"Бублики" на табло
Завершился матч второго тура группового этапа Кубка УЕФА в группе В:
Металлист - Герта 0:0
Второй матч в этой группе Бенфика (1 очко) - Галатасарай (3 очка) начнется позже.
У Герты - 2 очка, у Металлиста - 1 (в первом туре Металлист не играл), у Олимпиакоса, пропускающего второй тур, очков нет.
На эту минуту завершились матчи в Штутгарте (группа С):
Штутгарт - Партизан 2:0 (Гомес 76, 80)
и в Москве (группа D):
Спартак - Удинезе 1:2 (Родригес 17 - Квальярелла 12, 60 пен.).
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