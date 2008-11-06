Завершился матч Металлист - Герта

Завершился матч второго тура группового этапа Кубка УЕФА в группе В:

Металлист - Герта 0:0

Второй матч в этой группе Бенфика (1 очко) - Галатасарай (3 очка) начнется позже.

У Герты - 2 очка, у Металлиста - 1 (в первом туре Металлист не играл), у Олимпиакоса, пропускающего второй тур, очков нет.

На эту минуту завершились матчи в Штутгарте (группа С):

Штутгарт - Партизан 2:0 (Гомес 76, 80)

и в Москве (группа D):

Спартак - Удинезе 1:2 (Родригес 17 - Квальярелла 12, 60 пен.).